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Смертельное ДТП в Алматинской области: автомобиль сбил 4 человек (видео)

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Мужчину задержали в Алматинской области
Задержанный. Фото: ДП Павлодарской области

В городе Есике Алматинской области автомобиль сбил 4 пешеходов. Одна из пострадавших, несовершеннолетняя девушка, скончалась в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 ноября неустановленный водитель, следуя по улице Алтын адам в Есике, допустил наезд на 4 пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.

"В результате дорожной аварии 16-летняя девушка была госпитализирована в районную больницу. Утром 15 ноября от полученных травм она скончалась", - рассказали в ДП Алматинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен, задержан и водворен в ИВС 18-летний местный житель, управлявший автомашиной BMW 320i", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что семь человек погибли на трассе в Карагандинской области из-за опрокидывания в кювет. Скончались водитель автомашины Toyota Alphard и шесть его пассажиров, из них двое детей. Еще одного ребенка доставили в больницу.

А в Астане водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил массовое ДТП, допустив столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2187944-smertelnoe-dtp-v-almatinskoy-oblasti-avtomobil-sbil-4-chelovek-video/

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