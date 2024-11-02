Женщина, которую уронили с носилок после ДТП, скончалась в реанимации в Уральске

Вчера в центре Уральска произошло серьезное ДТП. Пассажирку одного из автомобилей пришлось извлекать спасателям. В УЗ сообщили, что позже женщина скончалась от полученных в ДТП травм, передает NUR.KZ.

1 ноября в центре Уральска произошло ДТП. Информация о нем появилась в одном из Instagram-пабликов.

Сообщается, что в полдень в центре Уральска на пересечении пр. Достык (Назарбаева - прим. ред.) и пр. Абая столкнулись два автомобиля - Renault Duster и джип китайского производства.

"Во время столкновения женщину, сидящую на пассажирском сидении Renault, зажало дверью, понадобилась помощь спасателей. За короткое время спасатели вызволили женщину из покореженного авто, но во время ее перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили", - говорится в публикации.

На видео очевидца ДТП запечатлен процесс извлечения пострадавшей из автомобиля, и момент, когда она упала с носилок, пытаясь, видимо, повернуться набок. В комментариях пользователи отмечают, что женщина не была зафиксирована на носилках.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по состоянию пострадавшей в областное управление здравоохранения.

Нам сообщили, что всего пострадавших в этом ДТП пятеро, в том числе трое детей.

"Вызов на 103 о факте ДТП на пересечении пр. Назарбаева - Абая поступил в 12:18. Обслуживало 3 бригады скорой медицинской помощи.

Двое взрослых были доставлены в областную многопрофильную больницу.

Мужчина 1958 г. р. госпитализирован в отделение хирургии (травматология). Состояние тяжелое, стабильное. Получает необходимое лечение.

Женщина 1961 г. р. была экстренно оперирована. Умерла в реанимации, от полученных травм вследствие ДТП.

Трое несовершеннолетних - 2019 г. р., 2022 г. р. и 2021 г. р. - были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу. Осмотрены врачами, назначено амбулаторное лечение", - информировали в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в полицию области.

Накануне стало известно, что на западе Казахстана в дорожной аварии погиб известный в Уральске бизнесмен Владимир Охватов. Вместе с ним погиб и его брат.

В этот же день в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

В Актобе на улице Центральная (пос. Кызылжар) 1 ноября автомобиль Hyundai Sonata сбил пешехода, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции обратились к очевидцам произошедшего с просьбой позвонить или лично обратиться в отделение.