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Очевидцев смертельного ДТП ищут в Актобе

Опубликовано:

Знак ДТП
ДТП. Иллюстративное фото: deepblue4you / Getty Images

В Актобе на улице Центральная (пос. Кызылжар) автомобиль Hyundai Sonata сбил пешехода, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 октября 2024 года около 23.50 на улице Центральная в Актобе - в районе поселка Кызылжар.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на пешехода напротив остановки "Котельная". Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Сотрудники полиции обратились к очевидцам произошедшего.

"Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим позвонить по телефону: 936-404, 936-408, сотовый телефон 8 775 832 07 98 либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №404, 408", - говорится в сообщении полиции.

Ранее в Сети появились кадры аварии с участием четырех автомобилей в Караганде. В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка одной из машин. Девушку госпитализировали.

А в Павлодаре реанимобиль попал в ДТП, когда возвращался после выполненного вызова. Теперь в городе ищут свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов. На станции скорой помощи заявили, что по итогам расследования примут дисциплинарные меры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2181746-ochevidcev-smertelnogo-dtp-ishchut-v-aktobe/

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