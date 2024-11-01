Очевидцев смертельного ДТП ищут в Актобе

В Актобе на улице Центральная (пос. Кызылжар) автомобиль Hyundai Sonata сбил пешехода, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 октября 2024 года около 23.50 на улице Центральная в Актобе - в районе поселка Кызылжар.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на пешехода напротив остановки "Котельная". Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Сотрудники полиции обратились к очевидцам произошедшего.

"Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим позвонить по телефону: 936-404, 936-408, сотовый телефон 8 775 832 07 98 либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №404, 408", - говорится в сообщении полиции.

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