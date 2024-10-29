Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
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Два человека погибли при столкновении автомобиля и грузовика на трассе в Алматинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
ДТП произошло на 115 км республиканской трассы Алматы - Бишкек на территории Жамбылского района. Водитель Toyota Previa выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с грузовой автомашиной Sinotruk Howo.
В результате водитель легковушки и пассажир скончались на месте. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.
Согласно информации на сайте правовой статистики, за 9 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 19 309 ДТП.
Число погибших в них составило 1754 человека. "Лидерами" в данном показателе являются Алматинская, Туркестанская и Жамбылская области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2180304-dva-cheloveka-pogibli-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/