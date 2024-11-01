Легковое авто столкнулось с поездом в Акмолинской области: трое погибли

Три человека погибли при столкновении легкового авто с поездом. Трагедия случилась вечером в четверг в Степногорске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата Степногорска, дорожное происшествие случилось 31 октября в 22.35 на нерегулируемом железнодорожном переезде автодороги Степногорск - Заводской.

Автомобиль Audi столкнулся с составом двигавшегося локомотива с цистерной. В результате ДТП скончались три человека.

На месте происшествия погиб водитель легкового авто 1999 года рождения.

Место происшествия. Фото: акимат Степногорска

Еще несколько человек доставлены в приемное отделение Степногорской городской больницы. Двое из них скончались в реанимации - это мужчины 2005 и 1985 годов рождения.

Еще три пассажира получили травмы: открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча и правого бедра, ушиб ВЧГ, тупую травму живота, закрытый перелом обоих бедер со смещением.

Как стало известно, все пассажиры и водитель - уроженцы Жамбылской области. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомашин в Акмолинской области. Авария произошла на автодороге Екатеринбург - Алматы. Пострадали три человека.

Также в середине октября в связи с ухудшением погодных условий на дорогах Акмолинской области только за один день произошло более 20 ДТП.