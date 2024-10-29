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Не заметил в темноте: молодая девушка погибла под колесами автобуса в Астане

Опубликовано:

Мужчина за рулем автобуса
Водитель автобуса. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

Молодая девушка погибла под колесами автобуса, вынужденно возвращаясь домой по проезжей части в Астане, где не было освещения. Трагедия произошла в строящемся квартале, передает сайт телеканала КТК.

22-летняя астанчанка возвращалась примерно в 9 часов вечера. Путь до дома лежал через проезжую часть, так как надо было обойти грязь вокруг строящегося ЖК, отмечает телеканал. Тротуаров в этом месте пока нет. Кроме того, в момент трагедии еще и не было уличного освещения, из-за чего водитель автобуса не заметил ее в темноте. Был совершен наезд.

О смерти девушки родные узнали поздно вечером, так как документов при ней не было.

Подозреваемым в наезде стал 68-летний водитель. Однако родные заявили, что в трагедии винят не только его одного. По информации телеканала, рядом с местом аварии строится жилой комплекс, вдоль которого невозможно ходить. Единственный путь - прямо по проезжей части.

Ни в строительной компании, ни в акимате ответственности за этот участок так и не взяли, сообщается в телесюжете.

"В рамках уголовного дела нами будет направлено представление в управление транспорта об устранении обстоятельств, способствующих возникновению правонарушения", - говорит начальник управления дознания ДП Астаны Нурлан Муканов.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2179809-ne-zametil-v-temnote-molodaya-devushka-pogibla-pod-kolesami-avtobusa-v-astane/

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