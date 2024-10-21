Два человека погибли за один вечер в Алматинской области

За последние сутки в Алматинской области произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по обоим фактам с назначением необходимых экспертиз возбуждены уголовные дела.

Первый случай произошел на трассе Алматы - Бишкек недалеко от Каскелена.

"Водитель автомобиля Toyota Camry сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте", - рассказали в МВД.

Второй инцидент произошел на трассе Алматы - Усть-Каменогорск на окраине села Ынтымак Илийского района.

"Водитель автомобиля Lexus RX350 допустил наезд на пешехода, также пересекавшего дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб на месте происшествия", - сообщили в МВД.

Правоохранительные органы призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в условиях недостаточной видимости.

Ранее в Алматы на улице Розыбакиева водитель авто совершил смертельный наезд на 19-летнюю девушку, которая, по данным полиции, пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

А в Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и "ВАЗ", в результате которого один из автомобилей от удара по инерции опрокинуло на бок. Водитель этой машины получил телесные повреждения.