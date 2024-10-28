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Скутер и авто столкнулись на перекрестке в Павлодаре

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Столкновение авто и скутера
ДТП. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В Павлодаре на перекрестке улиц произошла дорожная авария с участием скутера и легкового автомобиля. Одного пострадавшего доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 октября на пересечении улиц Лермонтова и Академика Сатпаева произошло ДТП.

"Водитель автомашины Toyota Camry 50 при повороте налево на улицу Лермонтова, не уступив дорогу, совершил столкновение со скутером, который двигался со встречного направления", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП водителя скутера с травмами госпитализировали в больницу. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Акмолинской области на автодороге Екатеринбург - Алматы произошло массовое ДТП. В аварии с участием четырех автомашин незначительные травмы получили три пассажира.

В Алматы подросток упал с мопеда на дорогу после столкновения с автомобилем, а после его переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался от полученных травм.

В Атырауской области попал в ДТП автомобиль с российскими номерами. В результате четыре человека погибли на месте, а машину охватило пламя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2179433-skuter-i-avto-stolknulis-na-perekrestke-v-pavlodare/

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