Скутер и авто столкнулись на перекрестке в Павлодаре

В Павлодаре на перекрестке улиц произошла дорожная авария с участием скутера и легкового автомобиля. Одного пострадавшего доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 октября на пересечении улиц Лермонтова и Академика Сатпаева произошло ДТП.

"Водитель автомашины Toyota Camry 50 при повороте налево на улицу Лермонтова, не уступив дорогу, совершил столкновение со скутером, который двигался со встречного направления", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП водителя скутера с травмами госпитализировали в больницу. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Акмолинской области на автодороге Екатеринбург - Алматы произошло массовое ДТП. В аварии с участием четырех автомашин незначительные травмы получили три пассажира.

В Алматы подросток упал с мопеда на дорогу после столкновения с автомобилем, а после его переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался от полученных травм.

В Атырауской области попал в ДТП автомобиль с российскими номерами. В результате четыре человека погибли на месте, а машину охватило пламя.