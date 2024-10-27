Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: есть пострадавшие

Полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомашин в Акмолинской области. Авария произошла на автодороге "Екатеринбург - Алматы", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Депаратмента полиции Акмолинской области, авария произошла 25 октября на автодороге "Екатеринбург - Алматы", на территории Астраханского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки "Mersedes Benz", совершая маневр обгона, допустил столкновение со встречной автомашиной марки "Toyota Camry". Затем, эти же автомашины столкнулась еще с двумя авто. В результате аварии незначительные травмы получили три пассажира", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

При этом по данным местного паблика в Instagram nayzakokshe, в данном ДТП пострадали сотрудники местного акимата. Сообщается, автомашина Toyota Camry ГУ принадлежит акимату Астраханского района.

"За рулем находился водитель - руководитель отдела аппарата акимата Астраханского района. Он доставлен в Астраханскую ЦРБ с диагнозом "перелом голени слева". Доставлен также заместитель акима Астраханского района - находится в больнице с диагнозом "открытая рана волосистой части головы". Туда же доставлена пассажирка 2009 года, у нее также травма головы. Состояние пострадавших стабильное", - отмечается в посте.

Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Позже в ДП ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения. В Сети также появилось видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.