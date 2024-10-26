Водителя предупредили за два часа до трагедии: 4 человека сгорели заживо в Атырауской области

В Атырауской области за два часа до трагедии водитель получил предупреждение на трассе, а затем попал в ДТП. В результате погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, 26 октября около 4.00 утра на трассе Атырау - Уральск сотрудники роты патрульной полиции при ДП Атырауской области остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами. Причиной остановки стало нарушение водителем правил дорожного движения.

После составления административного протокола полицейские напомнили водителю о необходимости соблюдать осторожность, особенно в ночное время.

Однако всего через два часа после остановки, около 6.00 утра, на этой же трассе произошла смертельная авария: 38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и трое его пассажиров погибли на месте, а автомобиль охватило пламя.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплексное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

"Уважаемые участники дорожного движения! Дорога не прощает ошибок. Ради вашей и чужой безопасности избегайте дальних поездок ночью, а также не садитесь за руль в состоянии усталости. Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы уберечь себя и окружающих", - обратились в ДП Атырауской области.

Напомним, ранее автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. В машине находились четверо пассажиров. За рулем Ford Kuga была 55-летняя гражданка Российской Федерации. По факту аварии начали сбор необходимых материалов.

Также в Атырау вынесли приговор водителю грузовика, обвиняемому в грубом нарушении ПДД и выезде на "встречку", что привело к столкновению с "ВАЗом". В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетняя дочь скончались на месте происшествия. Мужчина получил 5 лет лишения свободы.