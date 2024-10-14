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Видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети

Опубликовано:

ДТП в Уральске
ДТП в Уральске. Кадр из видео: instagram/mgorod.kz

В совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима Западно-Казахстанской области. Видео ДТП появилось в Сети, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, пользователи прислали в редакцию видео ДТП.

В пресс-службе департамента полиции изданию сообщили, что дело по ДТП, совершенному в состоянии алкогольного опьянения, в суд еще не направляли, а в пресс-службе акимата ЗКО пообещали прокомментировать ДТП после выяснения обстоятельств.

Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Позже в ДП ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174220-video-massovogo-dtp-s-uchastiem-sotrudnika-akimata-zko-poyavilos-v-seti/

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