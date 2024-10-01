Сотрудника акимата ЗКО подозревают в совершении массового ДТП

В Уральске внедорожник врезался в стоящий на светофоре Mercedes, а тот - в два других авто. В совершении массовой аварии подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО, передает "Мой город".

Как сообщает издание, авария произошла 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО отметили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid.

"Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб, обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в ведомстве.

По имеющейся у издания информации, за рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акима ЗКО.

В пресс-службе ДП ЗКО не сообщили о результатах медосвидетельствования водителя Volkswagen Tiguan. Начальник ведомства Арман Оразалиев посоветовал журналистам издания доехать до места, где проводят экспертизу, и узнать эту информацию там.

В пресс-службе акимата ЗКО ответили, что по вопросу ДТП информацию даст департамент полиции, а они "выясняют обстоятельства, работают юристы".

"Я вам сейчас ничего не хочу отвечать", - ответил сам сотрудник аппарата акима ЗКО на просьбу прокомментировать ДТП.

Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела (на сайте акимата значится, что он является руководителем службы внутреннего аудита).

Однако за комментариями Нурдильда Ораз посоветовал обратиться к полицейским.

Между тем, по данным управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.

"Их доставили в городскую многопрофильную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Назначили амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Уральске столкнулись скутер и пожарная машина, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадал водитель двухколесного транспорта.

А в Атырау водитель сбил патрульного полицейского, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении городских улиц. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в областную больницу.