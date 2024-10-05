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Массовое ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО: появились новые подробности

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ДТП
ДТП. Иллюстративное фото: Peter Stark/Getty Images

В Уральске кроссовер врезался в стоящий на светофоре Mercedes, а тот - в два других авто. В ДП ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения, передает "Мой город".

Как рассказали в ведомстве, водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. 

"В отношении него возбуждено административное производство по ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд", - сообщили в ДП ЗКО.

Издание отмечает, что в запросе не ответили на вопрос: водворили ли водителя в ИВС после аварии.

"Как суд решение примет, так и будет, пока еще суда не было", - дополнили позже в полиции.

Ранее стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО.

ДТП произошло 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина. В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.

Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Добавим, что согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

Если такие действия повлекли причинение потерпевшему вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, то за это предусмотрен административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2170147-massovoe-dtp-s-uchastiem-sotrudnika-akimata-zko-poyavilis-novye-podrobnosti/

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