В "гармошку" сложились пять автомобилей в Астане (видео)

Видео очевидца ДТП появилось в соцсети. На нем проезжающий мимо водитель сообщает, что 4-5 машин собрались на мосту по Тауелсиздик. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

"Просто трэш", - комментирует видео, размещенное в Instagram-аккаунтах Vkurse_astana и Kris.p.astana его автор. - Чуть на "встречку" не вылетели..."

В кадре видно полицейскую машину и пострадавшие в ДТП автомобили. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"29 августа текущего года водитель автомобиля "Тойота" на перекрестке проспекта Тауелсиздик - Панфилова, при спуске с моста, не справившись с управлением, совершил наезд на четыре впереди стоящих автомобиля. В результате ДТП одному из водителей была оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, ранее в Сети появилось видео необычного ДТП в Жамбылской области: военный танк столкнулся в степи с легковым автомобилем. В Министерстве обороны РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 28 августа при передвижении боевой техники на территории учебного полигона "Матыбулак" Гвардейского гарнизона автомобиль Mercedes, нарушая правила дорожного движения, совершил столкновение с танком Т-72.

Также 28 августа в Астане ГАЗель опрокинулась на бок в результате ДТП. Другой участник аварии - легковой автомобиль - был разбит. В полиции сообщили, что пострадавших нет, по факту ДТП возбуждено административное производство.

В Алматы 28 августа произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения.