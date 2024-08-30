Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В "гармошку" сложились пять автомобилей в Астане (видео)

Опубликовано:

ДТП в Астане
ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

Видео очевидца ДТП появилось в соцсети. На нем проезжающий мимо водитель сообщает, что 4-5 машин собрались на мосту по Тауелсиздик. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

"Просто трэш", - комментирует видео, размещенное в Instagram-аккаунтах Vkurse_astana и Kris.p.astana его автор. - Чуть на "встречку" не вылетели..."

В кадре видно полицейскую машину и пострадавшие в ДТП автомобили. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"29 августа текущего года водитель автомобиля "Тойота" на перекрестке проспекта Тауелсиздик - Панфилова, при спуске с моста, не справившись с управлением, совершил наезд на четыре впереди стоящих автомобиля. В результате ДТП одному из водителей была оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, ранее в Сети появилось видео необычного ДТП в Жамбылской области: военный танк столкнулся в степи с легковым автомобилем. В Министерстве обороны РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 28 августа при передвижении боевой техники на территории учебного полигона "Матыбулак" Гвардейского гарнизона автомобиль Mercedes, нарушая правила дорожного движения, совершил столкновение с танком Т-72.

Также 28 августа в Астане ГАЗель опрокинулась на бок в результате ДТП. Другой участник аварии - легковой автомобиль - был разбит. В полиции сообщили, что пострадавших нет, по факту ДТП возбуждено административное производство.

В Алматы 28 августа произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2155312-v-garmoshku-slozhilis-pyat-avtomobiley-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie