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Около 50 аварий произошло в Кокшетау из-за гололеда (видео)

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Авария на заснеженной дороге в Кокшетау
ДТП в Кокшетау. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

На дорогах Кокшетау в связи с резким снегопадом и образованием гололеда за три дня произошло 49 ДТП, в которых транспортные средства получили механические повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на то, что на территории областного центра более 50 машин спецтехники активно занимались очисткой дорог и в усиленном режиме работали около 80 сотрудников патрульной полиции, все же не удалось избежать ДТП.

"В связи с резким снегопадом и образованием гололеда с 11 по 13 октября на дорогах Кокшетау было зарегистрировано 49 незначительных дорожно-транспортных происшествий. В основном автотранспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По мнению полицейских, основной причиной ДТП стало то, что водители не успели "переобуть" колеса своих транспортных средств.

В связи с этим стражи порядка убедительно просят водителей следить за прогнозом погоды и быть готовыми к резкой перемене ситуации на дорогах.

В минувшие выходные в Астане выпал первый снег, из-за чего начался гололед. Неблагоприятные погодные условия стали причиной более 140 ДТП на дорогах, в которых пострадали 12 человек. Астанчанам рекомендовали воздержаться от дальних поездок за пределы города.

Также в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушением ПДД в Карагандинской области зарегистрировали 22 аварии. В одном из ДТП погиб пешеход, еще два человека получили травмы.

А в Костанае на мосту столкнулись сразу восемь автомобилей. В аварии никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб машинам. Полицейские предупредили автомобилистов, что на дорогах региона наблюдается гололед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2173896-okolo-50-avariy-proizoshlo-v-kokshetau-iz-za-gololeda-video/

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