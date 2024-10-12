Трое погибли и трое пострадали: жуткое ДТП произошло в Текели

Авария произошла 11 октября на улице Ауэзова в городе Текели. В ДТП погибли трое казахстанцев, еще трое госпитализированы в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции области Жетісу, 11 октября на улице Ауэзова в Текели произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 3 человека, еще 3 пострадавших были доставлены в больницу. По данному факту начато досудебное расследование.

"Призываем вас быть предельно осторожными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях ухудшения погодных условий. Берегите себя и окружающих!" - призывают правоохранители.

На видео видно, что попавшие в ДТП машины критически повреждены.

Напомним, 11 октября из-за резкого ухудшения погоды и несоблюдения дистанции сразу восемь машин столкнулись на мосту в Костанае. В аварии никто не пострадал. Причинен лишь материальный ущерб автомашинам.

Ранее в Костанае водителю стало плохо во время управления автомобилем, после чего он совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару. Пешеходы и водитель были госпитализированы в городской травмпункт.

Отметим, 11 октября в нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.