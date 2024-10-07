Легковое авто залетело под "КамАЗ" в области Жетісу: погибли три человека (видео)

В Коксуском районе области Жетісу три человека погибли в дорожной аварии с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Camry, двигаясь по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, на 239 км столкнулся с задней частью прицепа грузового автомобиля "КамАЗ", двигавшегося в попутном направлении.

"В результате аварии водитель автомобиля Toyota и два пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в районную больницу", - рассказали в ДП области Жетісу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование для установления всех обстоятельств.

Ранее смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте аварии от полученных травм.

А в Караганде случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Водители транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм.

В Алматы в ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon погибла пассажирка автомобиля. Авария произошла в Жетысуском районе города.