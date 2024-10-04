Массовая авария с участием четырех авто произошла в Караганде (видео)
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В Караганде сегодня в 8.40 утра напротив торгового дома "Сырдарья" случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает ekaraganda.kz.
Авария произошла 4 октября утром рядом с торговым домом "Сырдарья" в Майкудуке. В ДТП попали четыре автомобиля: Lada, две Toyota и Mercedes.
В результате никто из водителей транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм. У автомобилей - механические повреждения.
"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Напомним, 2 сентября в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
4 октября смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Полиция начала проверку. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2169945-massovaya-avariya-s-uchastiem-chetyreh-avto-proizoshla-v-karagande-video/
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