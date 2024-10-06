Велосипедист и трактор столкнулись по дороге к "Медеу" в Алматы (видео)

В Сети ранее появилось видео столкновения велосипедиста с трактором. Мужчина получил телесные повреждения. Полиция приступила к расследованию факта аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Видео с места аварии было опубликовано в Instagram-паблике almatynews_kaz. Сообщается, что инцидент произошел на участке дороги, ведущем к высокогорному комплексу "Медеу".

"Произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В результате происшествия молодой человек лишился велосипеда, получил серьезные травмы, включая повреждение локтя, разрыв подбородка и утрату зубов, которые потребовали хирургического вмешательства. Ему уже провели две операции, и впереди еще одна", - говорится в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, к расследованию факта аварии приступили сотрудники управления дознания.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место 1 октября в 16:30 в Медеуском районе города Алматы. На улице Керей-Жанибек хандар столкнулись трактор и велосипед. В результате данного ДТП велосипедист получил телесные повреждения", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon. В результате данного ДТП пассажирка автомашины Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Также 2 октября в Алматы произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и Mercedes-Benz. Водитель Toyota госпитализирована.

Водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.