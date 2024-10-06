Велосипедист и трактор столкнулись по дороге к "Медеу" в Алматы (видео)
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В Сети ранее появилось видео столкновения велосипедиста с трактором. Мужчина получил телесные повреждения. Полиция приступила к расследованию факта аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Видео с места аварии было опубликовано в Instagram-паблике almatynews_kaz. Сообщается, что инцидент произошел на участке дороги, ведущем к высокогорному комплексу "Медеу".
"Произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В результате происшествия молодой человек лишился велосипеда, получил серьезные травмы, включая повреждение локтя, разрыв подбородка и утрату зубов, которые потребовали хирургического вмешательства. Ему уже провели две операции, и впереди еще одна", - говорится в посте под видео.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, к расследованию факта аварии приступили сотрудники управления дознания.
"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место 1 октября в 16:30 в Медеуском районе города Алматы. На улице Керей-Жанибек хандар столкнулись трактор и велосипед. В результате данного ДТП велосипедист получил телесные повреждения", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon. В результате данного ДТП пассажирка автомашины Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Также 2 октября в Алматы произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и Mercedes-Benz. Водитель Toyota госпитализирована.
Водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2170455-velosipedist-i-traktor-stolknulis-po-doroge-k-medeu-v-almaty-video/
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