Патрульного полицейского сбили в Атырау (видео)
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В Атырау водитель сбил патрульного полицейского - он получил различные травмы и был доставлен в областную больницу, передает издание "Ак Жайык".
Наезд произошел 30 сентября в 18:40 - сообщается, что водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц Сатпаева и Ерниязова, заявили в ДП.
Полицейский 2002 года рождения после зашивания раны и оказания медицинской помощи был отправлен домой, сообщили в департаменте здравоохранения.
В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения.
Отмечается, водитель заявил, что не увидел патрульного, который регулировал движение на перекрестке, из-за блика солнца.
Напомним, в Западно-Казахстанской области 24 августа произошло ДТП, в результате которого погибли полицейский и его супруга.
Также в августе на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся. В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна. Позже выяснилось, что один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2167813-patrulnogo-policeyskogo-sbili-v-atyrau-video/
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