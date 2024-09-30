Патрульного полицейского сбили в Атырау (видео)

В Атырау водитель сбил патрульного полицейского - он получил различные травмы и был доставлен в областную больницу, передает издание "Ак Жайык".

Наезд произошел 30 сентября в 18:40 - сообщается, что водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц Сатпаева и Ерниязова, заявили в ДП.

Полицейский 2002 года рождения после зашивания раны и оказания медицинской помощи был отправлен домой, сообщили в департаменте здравоохранения.

В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения.

Отмечается, водитель заявил, что не увидел патрульного, который регулировал движение на перекрестке, из-за блика солнца.

Напомним, в Западно-Казахстанской области 24 августа произошло ДТП, в результате которого погибли полицейский и его супруга.

Также в августе на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся. В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна. Позже выяснилось, что один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.