Смертельное ДТП в ЗКО: среди погибших оказались полицейский и его супруга

В Западно-Казахстанской области 24 августа произошло ДТП, в результате которого погибли полицейский и его супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 24 августа в 08.20 на автодороге Чапаево-Жалпактал-Казталовка вблизи села Жалпактал Казталовского района произошла авария со смертельным исходом.

"Установлено, что водитель автомашины "ГАЗ-3102", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной "КамАЗ". В результате ДТП четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое - несовершеннолетние", - рассказали в ДП ЗКО.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

"В ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины "ГАЗ-3102".

Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражают соболезнования семьям и близким погибших.

Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД", - отметили в ведомстве.

Напомним, 23 августа на 278 км автодороги Западная Европа - Западный Китай на территории области Жетісу столкнулись два автовоза. В результате оба грузовика и находившиеся на них легковые машины загорелись. Водитель одного из автомобилей выжил, судьба второго была неизвестна.

Также серьезное ДТП произошло в Караганде, где столкнулись автобус и минивэн. В результате аварии пострадали девять человек - один из них в тяжелом состоянии.