Воспитывал 11 детей: в МВД рассказали подробности смертельной аварии с участием полиции

Стражи порядка Жамбылской области рассказали подробности аварии, которая унесла жизни шести человек, в том числе двоих полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как пояснили полицейские, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia.

В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия.

Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.

По информации МВД, в автомобиле Toyota находилось восемь пассажиров.

Четверо из них погибли на месте, а водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом происшествии. Полиция примет все необходимые меры для проведения тщательного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся.

В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна.