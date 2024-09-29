Грузовик наехал 17-летнего юношу в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области 17-летнего юношу сбили на пешеходном переходе. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает издание "Петропавловск.news".

По данным издания, сотрудники полиции проводят досудебное расследование по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход в Петропавловске.

По информации облздрава, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как на пересечении улиц Жамбыла и Челюскина в Петропавловске его сбил 49-летний водитель грузовика .

"Он совершил наезд на 17-летнего жителя областного центра, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи пострадавший с различными травмами доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Водитель направлен на медицинское освидетельствование, предварительно - трезв", - сказано в публикации.

Начато досудебное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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До этого подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре. Тогда водитель автомашины совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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