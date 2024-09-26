"Не справился с управлением": смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу
Опубликовано:
На трассе "Алматы-Өскемен" опрокинулась машина - водитель не справился с управлением. На месте скончались и водитель, и пассажир авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
"Водитель автомобиля "Toyota Estima", двигаясь по трассе "Алматы-Өскемен", не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции региона в Instagram-аккаунте.
Стражи порядка региона призвали автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения.
На днях дорожная авария в Енбекшиказахском районе Алматинской области унесла жизни троих людей - на трассе столкнулись два автомобиля.
Также ранее на автодороге Шахтинск - Есенгельды произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и его пассажир.
А в Костанайской области 18 сентября на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено уголовное дело.
Жуткая авария произошла 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области – погибли двое взрослых и двое детей. Там 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку. В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2166508-ne-spravilsya-s-upravleniem-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-oblasti-zhet-su/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.