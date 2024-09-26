"Не справился с управлением": смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу

На трассе "Алматы-Өскемен" опрокинулась машина - водитель не справился с управлением. На месте скончались и водитель, и пассажир авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

"Водитель автомобиля "Toyota Estima", двигаясь по трассе "Алматы-Өскемен", не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир скончались на месте. По данному факту начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции региона в Instagram-аккаунте.

Стражи порядка региона призвали автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения.

На днях дорожная авария в Енбекшиказахском районе Алматинской области унесла жизни троих людей - на трассе столкнулись два автомобиля.

Также ранее на автодороге Шахтинск - Есенгельды произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и его пассажир.

А в Костанайской области 18 сентября на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено уголовное дело.

Жуткая авария произошла 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области – погибли двое взрослых и двое детей. Там 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку. В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.