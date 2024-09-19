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Эзотерика

Водитель и его пассажир погибли в ДТП в Карагандинской области

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
ДТП в Карагандинской области. Фото: instagram.com/vk_gazeta

Утром 18 сентября на автодороге Шахтинск - Есенгельды произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и его пассажир, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о происшедшем появилась в Instagram-аккаунте "Вечерняя Караганда".

"Джип перевернулся на трассе между Сарептой и Самаркой за Шахтинском. В соцсетях пишут, что при аварии погибли отец и сын", - написали авторы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Карагандинской области.

"18 сентября в 10:25 на автодороге Шахтинск - Есенгельды в 4 км от села Сарепта 74-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель и его 37-летний пассажир скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции. Начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, также 18 сентября в Костанайской области на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено уголовное дело.

Жуткая авария произошла 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области – погибли двое взрослых и двое детей. Там 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку. В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.

В тот же день еще одно крупное смертельное ДТП произошло в Жамбылской области - семь человек погибли в аварии, в том числе и двухлетний ребенок. По данному факту начато досудебное расследование.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2163207-ne-spravilsya-s-upravleniem-voditel-i-ego-passazhir-pogibli-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti/

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