Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Костанайской области (фото, видео)
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Жуткая авария произошла сегодня, 16 сентября, на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По предварительным сведениям, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку.
В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. На месте - следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции призвали водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162056-dvoe-detey-i-dvoe-vzroslyh-pogibli-v-avarii-v-kostanayskoy-oblasti-foto-video/