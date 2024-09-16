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Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Костанайской области (фото, видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото с места ДТП: ДП Костанайской области

Жуткая авария произошла сегодня, 16 сентября, на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По предварительным сведениям, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку.

В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. На месте - следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции призвали водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162056-dvoe-detey-i-dvoe-vzroslyh-pogibli-v-avarii-v-kostanayskoy-oblasti-foto-video/

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