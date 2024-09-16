Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Костанайской области (фото, видео)

Жуткая авария произошла сегодня, 16 сентября, на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По предварительным сведениям, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку.

В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. На месте - следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции призвали водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.