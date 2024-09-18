Пламя охватило машину: женщина погибла на трассе в Костанайской области (фото, видео)
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В Костанайской области на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Костанайской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина, сообщает пресс-служба полиции в Instagram-аккаунте. Авария произошла накануне вечером.
"17 сентября около 17:00 часов на 184 километре автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган", вблизи поселка Дружба Карасуского района, произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Audi. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону Астаны.
По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением и его транспортное средство оказалось поперек дороги. Двигавшийся следом водитель Cobalt не смог уйти от столкновения, от удара опрокинулся в кювет и загорелся", - говорится в сообщении полиции.
В результате происшествия пассажир Chevrolet от полученных травм скончалась на месте. Двое водителей и два пассажира с обеих машин доставлены в медицинский пункт с различными травмами.
Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, жуткая авария произошла 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей.
Там 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку. В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто скончался в больнице.
В тот же день еще одно крупное смертельное ДТП произошло в Жамбылской области - семь человек погибли в аварии, в том числе и двухлетний ребенок. По данному факту начато досудебное расследование.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162676-plamya-ohvatilo-mashinu-zhenshchina-pogibla-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-video/