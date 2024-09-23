Три человека погибли при столкновении Daewoo Matiz и Zeekr в Алматинской области (видео)

Дорожная авария в Енбекшиказахском районе Алматинской области унесла жизни троих людей – на трассе столкнулись два автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает Департамент полиции Алматинской области в своем Instagram-аккаунте, водитель Zeekr 001, следуя на 36 км автодороги Талгар-Есик, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Daewoo Matiz.

В результате ДТП двое пассажиров с Daewoo Matiz скончались на месте. Водитель, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении районной больницы.

По факту дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело. Водитель Zeekr 001 взят под стражу. Расследование продолжается.

"Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать ПДД РК", - говорится в сообщении.