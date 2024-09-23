Казахстанец не признал свою вину в смерти мужчины и его дочери

В Атырау вынесли приговор водителю грузовика, обвиняемому в грубом нарушении ПДД и выезде на "встречку", что привело к столкновению с легковушкой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.4 ст.345 УК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц) рассмотрел Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области.

"24 марта 2024 года подсудимый, управляя автомашиной марки "КамАЗ", следуя по трассе Атырау - Дамба, грубо нарушил требования правил дорожного движения. Не соблюдая дистанцию с впереди движущимся автомобилем, выехал на противоположную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-21120", - установил суд.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетняя дочь скончались на месте происшествия.

Кроме того, в аварии пострадали и другие пассажиры автомобиля "ВАЗ-21120", которые получили травмы различной степени тяжести.

"Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписью ДТП и другими материалами уголовного дела", - пояснили в суде.

Прокурор просил признать водителя "КамАЗа" виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 7 лет.

"Потерпевшие подсудимого простили и просили не лишать его свободы. Сам подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал", - уточнили в суде.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал семейное положение подсудимого, наличие малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшей стороне. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 7 лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.