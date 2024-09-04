Известного бизнесмена арестовали после смертельного ДТП в Караганде

В Караганде специализированный следственный суд избрал меру пресечения в отношении водителя Lexus после смертельного ДТП с участием шести автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде установлено, что предполагаемым виновником аварии является известный в области бизнесмен, директор компании "Казгидромаш" Сергей Камаев. Его предприятие занимается обслуживанием насосного оборудования на шахтах. 55-летний предприниматель ранее к уголовной ответственности не привлекался, женат, воспитывает двоих детей, один из которых несовершеннолетний.

Прокурор ходатайствовал об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он отметил, что, находясь на свободе, Камаев может попытаться скрыться от следствия и суда.

"Основания для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей: Камаевым совершено правонарушение, по которому предусмотрено наказание до 5 лет лишение свободы. Есть достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Камаев может скрыться от органов уголовного преследования и суда. На основании вышеизложенного прошу избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - выступил в суде прокурор.

Адвокат потерпевших также потребовал заключить подозреваемого под стражу. Он заявил, что действия подозреваемого нанесли серьезный материальный ущерб пострадавшим и вред здоровью одной из потерпевших.

Обвиняемый выразил глубокие соболезнования семье погибшего водителя автомобиля Nissan и сочувствие потерпевшим, вину в ДТП не отрицал. Он заявил, что готов полностью возместить как моральный вред, так и материальный ущерб. Просил назначить ему домашний арест для добровольного возмещения ущерба.

Его адвокаты сообщили суду, что Камаев участвовал в боевых действиях в Афганистане, где неоднократно был под взрывной волной, получал травмы головы. После службы его начали мучить головные боли, перенес инфаркт, имеет стенты в сосудах, неоднократно обследовался в клиниках Казахстана и за рубежом. После чего ему был поставлен диагноз эпилепсия, принимал постоянно лекарства.

"2 сентября наш подзащитный следовал домой, чтобы во время обеда принять эти лекарственные препараты. Во время ДТП он находился в невменяемом состоянии и не мог руководить своими действиями по причине обострения хронического заболевания. Он пришел в себя, лишь когда автомобиль был обездвижен.

На момент самого задержания Камаев испытывал головные боли, также боли в загрудинном пространстве слева. В связи с обострением имеющихся заболеваний, которые привели к потери контроля над управлением автомобилем, наш подзащитный нуждается в специализированной медицинской помощи узких специалистов. Просим назначить ему домашний арест", - выступил в суде один из адвокатов подозреваемого.

Выслушав доводы сторон, судья специализированного следственного суда Ерлан Сексенов удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте подозреваемого.

"Суд постановил санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Камаева Сергея Васильевича сроком на два месяца. Срок содержания под стражей исчислять со 2 сентября по 2 ноября 2024 года", - огласил постановление судья Ерлан Сексенов.

Напомним, 2 сентября в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. В аварии погиб один из водителей, еще три человека были госпитализированы в клинику имени Макажанова. В том числе беременная женщина.

Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс. Позже в полиции сообщили, что предполагаемый виновник аварии помещен в ИВС.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.