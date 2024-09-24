Свадебный кортеж создал аварийную обстановку в Павлодаре (видео)

На одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, павлодарские полицейские на постоянной основе через социальные сети выявляют водителей, злостно нарушающих правила дорожного движения.

"К примеру, в ходе мониторинга в Павлодаре на проспекте Нурсултана Назарбаева был замечен свадебный кортеж, в котором три водителя нарушили ПДД", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Водителей Toyota и Lexus за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, привлекли к административной ответственности. Каждому был наложен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Также в отношении водителя автомашины BMW за несоблюдение требований по перевозке пассажиров составлен административный материал с наложением штрафа в 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее полицейские в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видео, где в центре Костаная один из участников свадебного кортежа стреляет в воздух. Оказалось, что мужчина имитировал стрельбу, а пистолет был пневматическим.

А в Караганде автомобиль свадебного кортежа, в котором ехала невеста, попал в аварию. В полиции сообщили о троих пострадавших в результате ДТП.

Весной в Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. На каждого из них был наложен штраф.