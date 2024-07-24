Кортеж со "стрелком" сняли на видео в центре Костаная

Полицейские в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видео, где в центре Костаная один из участников свадебного кортежа стреляет в воздух, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Так, 19 июля, двигаясь по улице Тауелсиздик, один из пассажиров автомобиля высунул из окна руку с пистолетом и имитировал стрельбу. После чего монтажом наложен звук выстрелов.

Все участники свадебного кортежа установлены, материал о привлечении к административной ответственности направлен в специализированный административный суд", - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

В ведомстве добавили, что протоколы составили по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Пистолет в руках пассажира был пневматическим, его изъяли.

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

А если оно совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, - административный арест на срок от пятнадцати до тридцати суток.