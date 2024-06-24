Авто свадебного кортежа с невестой попало в ДТП в Караганде (видео)

В Караганде в аварию попал автомобиль свадебного кортежа, в котором ехала невеста. В полиции сообщили о троих пострадавших в результате ДТП, передает ekaraganda.kz.

22 июня в Караганде на проспекте Бухар жырау в районе рынка движение транспорта было затруднено из-за случившейся аварии. После полудня столкнулись два автомобиля Toyota и BMW, а также был поврежден припаркованный Chevrolet.

Очевидцы рассказали, что в аварию попала одна из машин свадебного кортежа. В этой машине были пострадавшие, в том числе невеста.

Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области.

"22 июня в 12.18 по проспекту Бухар жырау произошло ДТП с участием трех автомашин - Toyota, BMW и припаркованный Chevrolet. В результате ДТП водители Toyota и BMW и 20-летняя пассажирка BMW доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - проинформировали в ведомстве.

Ранее в Сети распространился ролик с компанией молодых людей, разъезжающих на автомобилях по дороге в Алматы и при этом грубо нарушающих ПДД. В частности, они по пояс высовывались из окон.

Выяснилось, что в машинах ехали гости свадьбы. Водителей четырех авто привлекли к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения и провели с ними беседу о недопущении подобных действий впредь.