Свадебный кортеж с вылезшими из окон людьми сняли на видео в Павлодаре

В Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре на перекрестке проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Ломова свадебный кортеж, состоящий из нескольких машин, передвигался с открытыми окнами.

"На оконных проемах авто сидели молодые люди, что создавало аварийную ситуацию", - отметили в МВД.

Свадебный кортеж был остановлен полицией.

"За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных ПДД, водители-нарушители привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф", - рассказали в ведомстве.

Ранее в Сети распространились кадры из Каскелена со свадебным кортежем из нескольких элитных автомобилей и стрельбой. Гость, открывший во время праздника огонь из огнестрельного оружия, был задержан и помещен под стражу.

А в прошлом году в Таразе два автомобиля из свадебного кортежа попали в аварию. В итоге полицейские привлекли к административной ответственности по разным статьям 12 водителей, чьи машины входили в состав праздничной процессии.