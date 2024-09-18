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Смертельное ДТП в Алматы: мопедист попал под колеса "ГАЗели"

Опубликовано:

Смертельное ДТП в Алматы
"ГАЗель" и мопед на проезжей части в Алматы после ДТП: https://t.me/almatynews_kaz

В Алматы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погиб водитель мопеда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Telegram-канале "Almaty News" опубликовали видео, автор которых заснял последствия ДТП в Алматы. На кадрах видно лежащего в крови человека, а также "ГАЗель" и мопед на проезжей части. Автор видео утверждает, что водитель мопеда "прямо под колесо залетел".

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали ДТП. Сообщается, что оно произошло 17 сентября, в Алатауском районе города.

"Водитель мопеда, следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, на пересечении с улицей Момышулы, при перестроении допустил столкновение с автомобилем марки "ГАЗель", в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован. К большому сожалению, спустя некоторое время он скончался в медучреждении", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что в Алматы нередко происходят аварии с участием мопедистов. Недавно полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

В начале июня в южной столице произошло смертельное ДТП - на перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и мопед. В результате водитель мопеда погиб на месте ДТП, его пассажир госпитализирован. В конце июня ночью в Алматы в районе рынка "Алтын Орда" водитель мопеда сбил женщину. Оба скончались на месте происшествия.

В июле этого года переполненную мопедами штрафстоянку в Алматы показали полицейские. С начала лета к ответственности привлечены почти 5 тыс. мопедистов, отметили в ведомстве.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162682-smertelnoe-dtp-v-almaty-mopedist-popal-pod-kolesa-gazeli/

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