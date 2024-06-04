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Мопед столкнулся с внедорожником в Алматы: один человек погиб, еще один попал в больницу

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Человек на мопеде
Мопед. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 3 июня, в Алматы: на перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и мопед, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции южной столицы, авария произошла в 21:20 в Жетысуском районе Алматы.

"Водитель мопеда, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Жумабаева, предварительно заехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Toyota Land Cruiser, которая следовала в северном направлении и производила поворот на улицу Жумабаева", - рассказали в полиции.

В результате аварии водитель мопеда погиб на месте ДТП, его пассажир госпитализирован.

По факту аварии со смертельным исходом начато расследование, назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются, добавили в правоохранительных органах.

Напомним, в апреле в Алматы мопедист погиб при столкновении с "Лексусом". А в октябре прошлого года в Алматы мопед столкнулся с "КамАЗом". Подросток, находившийся за рулем мопеда, умер на месте аварии.

Добавим, в апреле стало известно, что в Казахстане для мопедистов внедрят новые требования. Согласно законопроекту, предлагается:

  • ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;
  • установить требования к водителям мопедов;
  • наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;
  • ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

  • вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;
  • водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;
  • возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Позже в кулуарах вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование - управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2111772-moped-stolknulsya-s-vnedorozhnikom-v-almaty-odin-chelovek-pogib-eshche-odin-popal-v-bolnicu/

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