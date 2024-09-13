Автобус "вылетел" с моста в Каскелене: стало известно о состоянии пострадавшего
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О состоянии пострадавшего в результате падения пассажирского автобуса с моста на въезде в Каскелен рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области, передает NUR.KZ.
"12 сентября в 23:10 в результате ДТП в Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу были доставлены восемь пострадавших. Семь из них прошли обследование и получили необходимую помощь. Они направлены на амбулаторное наблюдение с соответствующими рекомендациями.
Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Лечение получает в рамках протокола диагностики и лечения", - сообщили в управлении здравоохранения акимата Алматинской области.
Напомним, сегодня ночью на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария - пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль. В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
Также ранее в Астане столкнулись два пассажирских автобуса. Сообщалось, что водители общественного транспорта не поделили дорогу.
А в начале сентября в Алматы грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус. В итоге пострадали несколько человек.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161086-avtobus-vyletel-s-mosta-v-kaskelene-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego/