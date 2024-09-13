Автобус "вылетел" с моста в Каскелене: стало известно о состоянии пострадавшего

О состоянии пострадавшего в результате падения пассажирского автобуса с моста на въезде в Каскелен рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области, передает NUR.KZ.

"12 сентября в 23:10 в результате ДТП в Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу были доставлены восемь пострадавших. Семь из них прошли обследование и получили необходимую помощь. Они направлены на амбулаторное наблюдение с соответствующими рекомендациями.

Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Лечение получает в рамках протокола диагностики и лечения", - сообщили в управлении здравоохранения акимата Алматинской области.

Напомним, сегодня ночью на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария - пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль. В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Также ранее в Астане столкнулись два пассажирских автобуса. Сообщалось, что водители общественного транспорта не поделили дорогу.

А в начале сентября в Алматы грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус. В итоге пострадали несколько человек.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.