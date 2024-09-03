Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус в Алматы (видео)

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В Сети появилась информация о ДТП, произошедшем в Алматы днем 3 сентября, с участием Hyundai Porter, Toyota Land Cruiser и автобуса. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Almatynews_kaz. На нем видно поврежденный грузовик и автобус. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

Правоохранители сообщили, что ДТП произошло в 14:50 в Бостандыкском районе.

"Водитель автотранспорта марки Hyundai Porter, следуя по улице Жарокова в северном направлении, севернее бульвара Бухар Жырау не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Land Cruiser а также автобусом марки Golden dragon, который ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Hyundai получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, 2 сентября в районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. После ДТП водитель был осмотрен медицинской бригадой на месте происшествия, в госпитализации не нуждался. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.

Также 2 сентября в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156737-gruzovoy-hyundai-vrezalsya-v-passazhirskiy-avtobus-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie