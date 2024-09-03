Грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус в Алматы (видео)
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В Сети появилась информация о ДТП, произошедшем в Алматы днем 3 сентября, с участием Hyundai Porter, Toyota Land Cruiser и автобуса. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале Almatynews_kaz. На нем видно поврежденный грузовик и автобус. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.
Правоохранители сообщили, что ДТП произошло в 14:50 в Бостандыкском районе.
"Водитель автотранспорта марки Hyundai Porter, следуя по улице Жарокова в северном направлении, севернее бульвара Бухар Жырау не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Land Cruiser а также автобусом марки Golden dragon, который ехали в попутном направлении.
В результате ДТП водитель Hyundai получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Добавим, 2 сентября в районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. После ДТП водитель был осмотрен медицинской бригадой на месте происшествия, в госпитализации не нуждался. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.
Также 2 сентября в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156737-gruzovoy-hyundai-vrezalsya-v-passazhirskiy-avtobus-v-almaty-video/