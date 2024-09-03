Грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус в Алматы (видео)

В Сети появилась информация о ДТП, произошедшем в Алматы днем 3 сентября, с участием Hyundai Porter, Toyota Land Cruiser и автобуса. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Almatynews_kaz. На нем видно поврежденный грузовик и автобус. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

Правоохранители сообщили, что ДТП произошло в 14:50 в Бостандыкском районе.

"Водитель автотранспорта марки Hyundai Porter, следуя по улице Жарокова в северном направлении, севернее бульвара Бухар Жырау не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Land Cruiser а также автобусом марки Golden dragon, который ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Hyundai получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, 2 сентября в районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. После ДТП водитель был осмотрен медицинской бригадой на месте происшествия, в госпитализации не нуждался. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.

Также 2 сентября в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.