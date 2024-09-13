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Пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на авто в Каскелене (видео)

Опубликовано:

Автобус упал с моста
Фото с места ДТП: zakon.kz

Сегодня ночью на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария – пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль.

Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

"Очевидцы сообщают, что пассажирский автобус почему-то упал с Каскеленского моста в Алматинской области. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в подписи к посту в Telegram-канале egovpress.

По данным издания Zakon.kz, в ДТП пострадали восемь человек.

Предварительно, на развязке водителю автобуса №78 стало плохо, автобус понесло вправо, где он ударился о бетонный отбойник, отскочил на "встречку", снес ограждение и упал с моста на Ташкентский тракт, по которому в этот момент ехал микроавтобус.

Сейчас водитель в коме.

В полиции сообщили, что помимо водителя пострадали еще семь человек. Ведется расследование.

Напомним, ранее в Астане столкнулись два пассажирских автобуса. Сообщалось, что водители общественного транспорта не поделили дорогу.

А в начале сентября в Алматы грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус. В итоге пострадали несколько человек.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2160834-passazhirskiy-avtobus-vyletel-s-mosta-i-upal-na-avto-v-kaskelene-video/

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