Пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на авто в Каскелене (видео)
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Сегодня ночью на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария – пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль.
Кадры с места аварии появились в социальных сетях.
"Очевидцы сообщают, что пассажирский автобус почему-то упал с Каскеленского моста в Алматинской области. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в подписи к посту в Telegram-канале egovpress.
По данным издания Zakon.kz, в ДТП пострадали восемь человек.
Предварительно, на развязке водителю автобуса №78 стало плохо, автобус понесло вправо, где он ударился о бетонный отбойник, отскочил на "встречку", снес ограждение и упал с моста на Ташкентский тракт, по которому в этот момент ехал микроавтобус.
Сейчас водитель в коме.
В полиции сообщили, что помимо водителя пострадали еще семь человек. Ведется расследование.
Напомним, ранее в Астане столкнулись два пассажирских автобуса. Сообщалось, что водители общественного транспорта не поделили дорогу.
А в начале сентября в Алматы грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус. В итоге пострадали несколько человек.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2160834-passazhirskiy-avtobus-vyletel-s-mosta-i-upal-na-avto-v-kaskelene-video/