Пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на авто в Каскелене (видео)

Сегодня ночью на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария – пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль.

Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

"Очевидцы сообщают, что пассажирский автобус почему-то упал с Каскеленского моста в Алматинской области. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в подписи к посту в Telegram-канале egovpress.

По данным издания Zakon.kz, в ДТП пострадали восемь человек.

Предварительно, на развязке водителю автобуса №78 стало плохо, автобус понесло вправо, где он ударился о бетонный отбойник, отскочил на "встречку", снес ограждение и упал с моста на Ташкентский тракт, по которому в этот момент ехал микроавтобус.

Сейчас водитель в коме.

В полиции сообщили, что помимо водителя пострадали еще семь человек. Ведется расследование.

Напомним, ранее в Астане столкнулись два пассажирских автобуса. Сообщалось, что водители общественного транспорта не поделили дорогу.

А в начале сентября в Алматы грузовой Hyundai врезался в пассажирский автобус. В итоге пострадали несколько человек.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.