Мопедист пострадал в аварии в Алматы (фото)

ДТП с участием мопеда и легкового авто произошло минувшим вечером в Алматы - водитель мопеда получил травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Как уточнили в полиции, данное ДТП имело место вечером 14 августа в Жетысуском районе южной столицы.

Водитель авто марки Chevrolet двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении и при повороте направо допустил столкновение с мопедом.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате произошедшего водитель мопеда получил телесные повреждения.

Расследованием ДТП заняты сотрудники УП Жетысуского района города.

Авария. Фото: Zakon.kz

Напомним, в июле этого года переполненную мопедами штрафстоянку в Алматы показали полицейские. С начала лета к ответственности привлечены почти 5 тыс. мопедистов, отметили в ведомстве.

Еще в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов — их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.