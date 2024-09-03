Страшное ДТП в Караганде: водителя Lexus поместили в ИВС (видео)

Предполагаемого виновника смертельной аварии, произошедшей в Караганде в понедельник, 2 сентября, поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

О задержании 55-летнего водителя сообщается на Instagram-странице Департамента полиции Карагандинской области. Отмечается, что мужчина водворен в изолятор временного содержания.

"По предварительным данным, водитель автомашины Lexus нарушил скоростной режим. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, накануне в Караганде случилась страшная авария с участием шести автомобилей – момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще трое госпитализированы.

Отметим, в Казахстане за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание, согласно статье 345 УК РК.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.