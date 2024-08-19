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"Не увидел тупик": мопедист разбился в Алматы

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Мопедист едет по улице
Мопедист. Иллюстративное фото: NagaFilm / Getty Images

В соцсетях появились кадры с мопедистом по дороге в Алматы. В результате происшествия водитель транспортного средства скончался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

В Instagram-профиле krispi_kaz опубликовали кадры с едущим по дороге мопедистом в Алматы, в конце видео слышен грохот.

"Из-за плохой освещенности улицы Татибекова ниже улицы Беимбетова водитель мопеда не увидел тупик и не успел среагировать", - утверждает автор поста, добавив, что водитель ТС врезался в ворота.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы подтвердили, что один из мопедистов погиб. Второй - его пассажир - госпитализирован.

"По данному факту отделом полиции при УП Медеуского района проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - гласит ответ.

Отметим, что в Алматы нередко происходят аварии с участием мопедистов.

В начале июня в южной столице произошло смертельное ДТП - на перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и мопед. В результате водитель мопеда погиб на месте ДТП, его пассажир госпитализирован.

В конце июня ночью в Алматы в районе рынка "Алтын Орда" водитель мопеда сбил женщину. Оба скончались на месте происшествия.

А в недавнем ДТП водитель мопеда получил травмы после столкновение с легковым авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150626-ne-uvidel-tupik-mopedist-razbilsya-v-almaty/

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