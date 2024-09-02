Мужчина сгорел в салоне авто после аварии в ЗКО

В ЗКО после лобового столкновения двух автомобилей на трассе Бурлин - Аксай - Жымпиты один из них загорелся. Всего ДТП унесло жизни двух человек, передает "Мой город".

Трагедия произошла 1 сентября в 13.20. По данным пресс-службы ДП ЗКО, на 23 километре автодороги лоб в лоб столкнулись две машины.

"Предварительно, водитель Volkswagen Passat, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Subaru", - уточнили в полиции.

После аварии автомашина Volkswagen загорелась. В салоне находился водитель, который тоже сгорел. Кроме этого, на месте ДТП скончался пассажир из Subaru.

Водитель и трое пассажиров Subaru с различными травмами были госпитализированы в больницу. По факту ДТП ведется досудебное расследование.

Также в воскресенье, 1 сентября, в Актобе случилось серьезное ДТП на мосту, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них оказались в реанимации.

Ранее в "гармошку" сложились пять автомобилей в Астане на мосту по Тауелсиздик. В результате ДТП одному из водителей была оказана медицинская помощь.

А в Сети появилось видео последствий столкновения военного танка с легковым авто в Жамбылской области. Отмечалось, что местность, где произошло ДТП, оборудована знаком "Уступи дорогу танку".