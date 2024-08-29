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Танк столкнулся с легковым авто на юге Казахстана (видео)

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Столкновение в Жамбылской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео последствий столкновения военного танка с легковым авто. Указывается, что происшествие случилось в Жамбылской области. Информацию прокомментировали в Минобороны, передает NUR.KZ.

"В открытой степи совершенно неожиданно военный танк сбил легковой автомобиль с водителем из Жамбылской области", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В Министерстве обороны РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 28 августа при передвижении боевой техники на территории учебного полигона "Матыбулак" Гвардейского гарнизона автомобиль Mercedes, нарушая правила дорожного движения, совершил столкновение с танком Т-72.

"Местность передвижения военной техники оборудована знаком "Уступи дорогу танку".

Водитель автомобиля получил легкие травмы. От госпитализации отказался. Претензий не имеет. Проводится служебное расследование", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Министерство обороны уведомило, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".

В ведомстве отметили, что мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, областей Абай и Жетісу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации. В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2155060-tank-stolknulsya-s-legkovym-avto-na-yuge-kazahstana-video/

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