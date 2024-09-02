Три человека попали в реанимацию после ДТП на мосту в Актобе
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В воскресенье, 1 сентября, в Актобе случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них в реанимации, передает "Диапазон".
В редакции издании обратились читатели, сообщившие, что утром, 1 сентября, в Актобе был закрыт мост в пятом микрорайоне. В Сети писали, что случилась страшная авария.
В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили информацию. Как сообщили в ведомстве, 1 сентября по проспекту А. Молдагуловой в районе моста столкнулись ВАЗ и Honda.
Водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель автомашины Honda госпитализированы.
Всего в аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что пострадавшим от 40 до 68 лет.
"Один мужчина отказался от госпитализации, будет проходить лечение амбулаторно. В многопрофильную областную больницу госпитализированы трое пациентов, они находятся в реанимации", - сообщили в управлении здравоохранения региона.
Напомним, ранее на трассе в Актюбинской области столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате столкновения пострадали два человека.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2155821-tri-cheloveka-popali-v-reanimaciyu-posle-dtp-na-mostu-v-aktobe/