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Эзотерика

Три человека попали в реанимацию после ДТП на мосту в Актобе

Опубликовано:

Врачи проводят операцию
Больница. Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения

В воскресенье, 1 сентября, в Актобе случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них в реанимации, передает "Диапазон".

В редакции издании обратились читатели, сообщившие, что утром, 1 сентября, в Актобе был закрыт мост в пятом микрорайоне. В Сети писали, что случилась страшная авария.

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили информацию. Как сообщили в ведомстве, 1 сентября по проспекту А. Молдагуловой в районе моста столкнулись ВАЗ и Honda. 

Водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель автомашины Honda госпитализированы.

Всего в аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что пострадавшим от 40 до 68 лет. 

"Один мужчина отказался от госпитализации, будет проходить лечение амбулаторно. В многопрофильную областную больницу госпитализированы трое пациентов, они находятся в реанимации", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Напомним, ранее на трассе в Актюбинской области столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате столкновения пострадали два человека.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2155821-tri-cheloveka-popali-v-reanimaciyu-posle-dtp-na-mostu-v-aktobe/

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