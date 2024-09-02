Три человека попали в реанимацию после ДТП на мосту в Актобе

В воскресенье, 1 сентября, в Актобе случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них в реанимации, передает "Диапазон".

В редакции издании обратились читатели, сообщившие, что утром, 1 сентября, в Актобе был закрыт мост в пятом микрорайоне. В Сети писали, что случилась страшная авария.

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили информацию. Как сообщили в ведомстве, 1 сентября по проспекту А. Молдагуловой в районе моста столкнулись ВАЗ и Honda.

Водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель автомашины Honda госпитализированы.

Всего в аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что пострадавшим от 40 до 68 лет.

"Один мужчина отказался от госпитализации, будет проходить лечение амбулаторно. В многопрофильную областную больницу госпитализированы трое пациентов, они находятся в реанимации", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Напомним, ранее на трассе в Актюбинской области столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате столкновения пострадали два человека.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.