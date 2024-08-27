Двух детей сбили на остановке в Павлодаре

В Павлодаре на остановке возле парка Гагарина автомобиль сбил двух детей 15 и 6 лет. По словам их матери, водитель уже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодарность за оперативную работу поступила от жительницы областного центра сотрудникам патрульной полиции - капитану полиции Аманаю Аубакирову и старшему лейтенанту полиции Жанатбеку Слямову.

"Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам отдела розыска - старшему лейтенанту Жанатбеку Слямову и капитану Аманаю Аубакирову за оперативную работу в поиске водителя транспортного средства, который сбил двух моих детей 15 и 6 лет на остановке возле парка Гагарина со стороны улицы Ворушина.

Данные сотрудники - профессионалы своего дела, смогли успокоить нас с супругом и дали поверить в то, что нарушитель будет найден и наказан в соответствии с действующим законодательством. И в 11 часов утра задержали нарушителя", - рассказала горожанка.

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