Ребенок выпал из движущегося авто в Актау (видео)
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В Актау сняли на видео, как из движущегося автомобиля выпал на проезжую часть ребенок. Теперь водителя ищет полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Взволновавшие казахстанцев кадры опубликовали в Instagram-аккаунте na_dorogah_aktau.
"Ребенок выпал из автомобиля на повороте", - говорится в подписи к видео.
Ролик вызвал шквал негативных комментариев.
"Что за безалаберное отношение родителей к детям? Ни кресла, ни блока дверей!", "Родителя на лишение прав! Можно и родительских тоже!", "Необходимы конские штрафы за перевозку детей без автокресел", - возмутились пользователи.
Дорожное происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
"Личность водителя установлена. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности", - заявили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153503-rebenok-vypal-iz-dvizhushchegosya-avto-v-aktau-video/