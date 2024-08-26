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Ребенок выпал из движущегося авто в Актау (видео)

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Ребенок выпал из авто
На месте происшествия. Кадр из видео: instagram.com/na_dorogah_aktau/

В Актау сняли на видео, как из движущегося автомобиля выпал на проезжую часть ребенок. Теперь водителя ищет полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Взволновавшие казахстанцев кадры опубликовали в Instagram-аккаунте na_dorogah_aktau.

"Ребенок выпал из автомобиля на повороте", - говорится в подписи к видео.

Ролик вызвал шквал негативных комментариев.

"Что за безалаберное отношение родителей к детям? Ни кресла, ни блока дверей!", "Родителя на лишение прав! Можно и родительских тоже!", "Необходимы конские штрафы за перевозку детей без автокресел", - возмутились пользователи.

Дорожное происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

"Личность водителя установлена. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности", - заявили в ведомстве.

Сегодня в Минздраве заявили, что серьезно обеспокоены ситуацией по детскому травматизму в Казахстане. Так, в стране ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, а 70 % случаев травматизма происходят в домашних условиях.

Также стало известно, что трое детей в течение двух дней пострадали из-за неисправности эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров Астаны. Возраст пострадавших малышей - от двух до трех лет.

А в Павлодарской области трехлетний мальчик чуть не погиб после игры на детской площадке. Он оказался в реанимации после удара качелями в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153503-rebenok-vypal-iz-dvizhushchegosya-avto-v-aktau-video/

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