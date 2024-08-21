Девочку сбили на "зебре" в Экибастузе
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В Экибастузе на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на девочку. Ее госпитализировали в больницу с травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
По информации пресс-службы ведомства, только с начала года на дорогах региона зарегистрировали 124 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 135 детей получили различные травмы, а двое, к сожалению, погибли.
"К примеру, в Экибастузе по улице Кеншилер водитель автомашины Geely SC7, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу, а автомашина водворена на коммунальную стоянку", - рассказали в ДП Павлодарской области.
Как отметили в полиции, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной на протяжении всего времени. По словам стражей порядка, основная причина всех несчастных случаев с детьми на дорогах заключается в несоблюдении ПДД как водителями транспортных средств, так и детьми.
Ранее в Шымкенте в результате наезда автомобиля 20-летняя девушка скончалась на месте происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело, ведутся следственные действия.
А в Астане женщина-водитель сбила двоих детей в возрасте 12 и 5 лет, которые переходили дорогу в установленном месте. В результате ДТП с телесными повреждениями дети были доставлены в медицинское учреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2151489-devochku-sbili-na-zebre-v-ekibastuze/