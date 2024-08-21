Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовик с 23 коровами опрокинулся в кювет в Костанайской области

Опубликовано:

Коровы
Коровы. Фото: instagram.com/polisia_kostanay

Грузовик, в котором находились 23 коровы, опрокинулся в кювет. Несколько животных получили травмы. На место прибыл манипулятор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Вечером 21 августа на 26-м километре автодороги Костанай-Мамлютка водитель грузовика Volvo не справился с рулевым управлением, произошло опрокидывание в кювет, сообщается в Telegram-канале областного ДП.

В грузовике находились 23 коровы, их перевозили на мясокомбинат. Несколько животных получили травмы. Водитель не пострадал.

На место происшествия прибыл манипулятор, с помощью которого коров погрузили в транспорт. Действиям водителя будет дана правовая оценка.

Добавим, в июне на дороге в Северо-Казахстанской области автомобиль сбил мужчину верхом на лошади. И всадник, и лошадь скончались.

Позже в Павлодарской области произошло массовое ДТП с участием табуна лошадей и трех машин.

В июле водитель авто сбил двух лошадей, которые переходили проезжую часть дороги. Владельца животных пообещали наказать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2151753-gruzovik-s-23-korovami-oprokinulsya-v-kyuvet-v-kostanayskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie