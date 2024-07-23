Лошади на дороге спровоцировали серьезное ДТП в Павлодарской области
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В Сети появилась информация об очередном столкновении с животными на трассе Павлодар - Астана. Информацию прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает NUR.KZ.
Видео и фото того, как легковой автомобиль сбил лошадей неподалеку от Экибастуза, появились в паблике tipavlo.dar в Instagram.
Подробности о произошедшей аварии рассказали в ДП Павлодарской области.
По данным ведомства, ночью, около 02.50, водитель автомашины Chevrolet Monza на автодороге Павлодар - Кызылорда совершил наезд на двух лошадей, которые переходили проезжую часть дороги.
"В результате ДТП лошади погибли. После установления владельца животных он будет привлечен к ответственности", - отметили в ДП региона.
Напомним, на прошлой неделе в Павлодарской области также произошло ДТП с участием табуна лошадей. Автомобиль Lada Largus столкнулся с шестью животными, которые бесхозно паслись на трассе. После этого водители других машин совершили наезд на скот, который лежал на проезжей части.
Ранее семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Пострадавшие требуют наказать владельца животного. Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия по выявлению хозяина лошади.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2138556-loshadi-na-doroge-sprovocirovali-sereznoe-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/